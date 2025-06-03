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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Раді залишилась рекордно низька кількість нардепів: скільки їх зараз

Наразі у Верховній Раді 399 народних депутатів, нардеп Железняк назвав причину.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Верховна Рада

Верховна Рада / © УНІАН

У Верховній Раді залишилась рекордно низька кількість народних депутатів — 399.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram.

«Головуючий на засіданні парламенту оголосив про смерть нашого колеги від важкої хвороби Сергія Швеця. Щирі співчуття ще раз рідним та близьким. З моменту оголошення в Раді, так як він представляв мажоритарний округ, то залишається рекордно низька кількість народних депутатів — 399», — написав Железняк.

Нагадаємо, після тривалої боротьби з важкою хворобою 28 травня 2025 року пішов з життя Сергій Швець — український журналіст, політичний оглядач і народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу».

Раніше ми писали про те, що в Україні помер 86-річний народний депутат України I, V та VI скликань, відомий вчений і громадський діяч Юрій Гнаткевич.

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