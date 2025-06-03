- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 517
- Час на прочитання
- 1 хв
У Раді залишилась рекордно низька кількість нардепів: скільки їх зараз
Наразі у Верховній Раді 399 народних депутатів, нардеп Железняк назвав причину.
У Верховній Раді залишилась рекордно низька кількість народних депутатів — 399.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у Telegram.
«Головуючий на засіданні парламенту оголосив про смерть нашого колеги від важкої хвороби Сергія Швеця. Щирі співчуття ще раз рідним та близьким. З моменту оголошення в Раді, так як він представляв мажоритарний округ, то залишається рекордно низька кількість народних депутатів — 399», — написав Железняк.
Нагадаємо, після тривалої боротьби з важкою хворобою 28 травня 2025 року пішов з життя Сергій Швець — український журналіст, політичний оглядач і народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу».
Раніше ми писали про те, що в Україні помер 86-річний народний депутат України I, V та VI скликань, відомий вчений і громадський діяч Юрій Гнаткевич.