У Раді зареєстрували законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ і САП

Верховна Рада

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Нардепи з різних фракцій зареєстрували у Верховній Раді новий законопроєкт, який має повернути незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Йдеться про 48 парламентарів, які є ініціаторами цього документа.

Про це у Facebook повідомив нардеп і голова комітету Ради із питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За Юрчишина словами, за цю законодавчу ініціативу можна буде голосувати вже завтра.

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23 липня нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомляв, що у парламенті готуватимуть подання до Конституційного суду України для скасування закону №12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Для цього необхідно було зібрати 45 підписів народних обранців.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що подасть до Ради законопроєкт, що гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій та унеможливить російський вплив на правоохоронну систему. У НАБУ та САП привітали цю ініціативу.

Що відомо про скандальний закон №12414

В Україні набув чинності суперечливий закон №12414, який істотно впливає на архітектуру антикорупційної системи. Відповідно до нових норм, генеральний прокурор отримує можливість втручатися у кримінальні провадження, які веде Національне антикорупційне бюро, а керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично втрачає гарантії незалежності.

Цей законопроєкт, який спочатку позиціонувався як технічна поправка, був ухвалений Верховною Радою 22 липня. За документ проголосували 263 народні депутати, більшість із яких представляють фракцію «Слуга народу» та наближені до неї групи. Того ж дня закон підписали голова парламенту Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський.

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У ніч проти 23 липня документ оприлюднили в офіційному віснику, після чого він автоматично набув чинності.