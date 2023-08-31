У Раді заявили, що Резнікова таки звільнять: чим він займеться і хто його замінить

За словами Железняка, якщо не буде гучних скандалів, Резніков отримає посаду посла.

Міністра оборони Олексія Резнікова таки буде звільнено з посади приблизно у перший тиждень вересня. Очолити відомство може теперішній очільник Фонду держмайна Рустем Умєров.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"За моєю інформацією, Резніков залишить пост Міністра оборони і згодом поїде послом у Великобританію. Якщо не буде ще гучних скандалів до цього часу. Чутки про те, що там щось не так з агреманом, не підтверджено", – йдеться в заяві Железняка.

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Він також зазначив, що на посаду міністра оборони буде подана кандидатура екснардепа від "Голосу", а зараз голову Фонду держмайна Рустема Умєрова. Хто ж замінить Умєрова на посаді – наразі не вирішено.

"Наскільки це точно?" Ну, сучасна кадрова політика вміє вражати, але вже вчора зранку про таку ротацію попередили посольства. Щонайменше деякі", – додав народний депутат.

Він також поінформував, що згадані кадрові зміни можуть бути проведені у перший тиждень вересня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Гучний скандал! Резніков піде у відставку?

Нагадаємо, напередодні Резніков сказав, що обговорював можливість переходу на іншу посаду із президентом України Володимиром Зеленським, але остаточне рішення ухвалить глава держави. Зауважимо, що повноваження призначати і звільняти міністрів має Верховна Рада.

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