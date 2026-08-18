У Раді з’явилося двоє нових депутатів: до якої фракції вони увійшли

Верховна Рада / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Верховній Раді 18 серпня склали присягу двоє нових народних депутатів — Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник. Обоє увійшли до складу фракції «Слуга народу»

Про це оголосив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Реклама

Рєзнікова та Моркляник склали присягу народних депутатів під час пленарного засідання Ради. Вони увійшли до фракції «Слуга народу» замість колишніх нардепів Дениса Маслова та Віталія Безгіна.

Реклама

Що відомо про Богдана Моркляника?

Богдан Моркляник — викладач і науковець, який від березня 2022 року служить у Збройних силах України. На виборах він балотувався як безпартійний під номером 163.

2018 року став заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Упродовж 2018-2019 років очолював державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

До цього, від 2016 до 2018 року, працював радником першого віцепрем’єр-міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

Реклама

Від 2016 року Моркляник є професором кафедри опору матеріалів і будівельної механіки Національного університету «Львівська політехніка». Раніше, протягом 2008-2014 років, обіймав посаду проректора цього університету з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку.

Що відомо про Вікторію Рєзнікову?

Вікторія Рєзнікова від 2025 року має статус членкині-кореспондентки Національної академії правових наук. 2024 року вона очолила кафедру економічного права і економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Від 2021 року Рєзнікова входить до складу Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради України.

Протягом 2019-2024 роках була завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Реклама

Від 2018 року є членкинею Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Паралельно від 2017 року Рєзнікова працювала провідною науковою співробітницею державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Раніше, протягом 2012-2017 років, входила до складу Науково-консультативної ради при Вищому господарському суді України.

Нагадаємо, в середині липня парламент призначив новий склад Кабінету міністрів. Маслова було призначено на посаду міністра юстиції, а Безгіна — міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

Новини партнерів