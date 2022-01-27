У Раді знають, як запобігти продовольчій кризі

Дієвий та оперативний варіант, який може попередити в Україні продовольчу кризу, — це зниження ставки ПДВ до нуля для виробників харчової продукції, або хоча б до 7%.

Про це заявив народний депутат України, член парламентської групи "Партія "За майбутнє", секретар Аграрного комітету України Іван Чайківський. Про це йдеться на офіційному сайті партії "ЗА МАЙБУТНЄ".

Нардеп зазначив: якщо цього не зробимо, то програємо бій на внутрішньому ринку з європейцями.

"Уряд має зробити 2022 рік роком створення доданої вартості в АПК та інших важливих секторах економіки. Адже це світовий тренд. Курс на нього взяв днями і ЄС: нульовий ПДВ для всіх продуктів харчування, а також фруктів та овочів, планують запровадити в ЄС у рамках реформи податку на додану вартість. Згоди про це було досягнуто в Брюсселі в межах тексту Директиви ЄС про ПДВ. Її планують запровадити в усіх країнах ЄС одночасно, орієнтовно — у другому півріччі 2022 року", — заявив представник команди "ЗА МАЙБУТНЄ" Іван Чайківський.

У парламенті проблему бачать, але не дуже прихильно ставляться до ініціативи зниження ставки ПДВ.