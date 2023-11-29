У Раді зробили заяву про "напруженість" між Зеленським та військовими

Стефанчук назвав усе це "чутками" та "російською пропагандою".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук спростував інформацію про начебто напруженість між керівництвом України та вищим військовим командуванням. Депутат назвав це "чутками".

Про це спікер парламенту заявив у інтерв’ю Politico.

Так, Стефанчук запевнив, що "ніколи не було жодного випадку напруженості між політичним і військовим керівництвом (України – ред.)".

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За словами політика, Росія використовує інсинуації задля розколу України після початку свого повномасштабного вторгнення. Стефанчук наголосив, що чутки про начебто розбрат поширюють "російські канали", і назвав їх "російською пропагандою".

У матеріалі видання нагадали слова президента України Володимира Зеленського про кілька пережитих ним замахів з боку Кремля. Автори статті звернули увагу, що відповідно до Конституції України, у разі смерті президента його має замінити голова Верховної Ради.

Стефанчук висловив переконання, що саме Зеленський приведе Україну до перемоги.

"Я точно знаю, що президент Зеленський буде президентом нашої перемоги. І я просто хотів би бути спікером перемоги", – сказав голова ВР.

Нагадаємо, нещодавно в одному з інтерв’ю західним ЗМІ Зеленський звернувся до українських військових і закликав їх не втручатися у політику, бо "це величезна помилка".

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