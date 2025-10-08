У Раді зробили бравурну заяву про участь депутатів у війні

Народний депутат України Олександр Федієнко / © Facebook-сторінка Олексадра Федієнка

Народний депутат України Олександр Федієнко заявив, що нині вже немає нових хвиль добровольців, як на початку російського вторгнення. Водночас він стверджує про готовність нардепів стати на захист держави, «якщо треба».

Про це Федієнко висловився у інтерв’ю YouTube-каналу «Суперпозиція».

Політик сказав, що українське суспільство загалом не усвідомлює, що таке війна, і що нині вже немає нових хвиль готових захищати державу добровольців, як на початку вторгнення.

«Суспільство в цілому не розуміє, що таке війна. У нас була перша хвиля, які пішли захищати нашу країну, друга там хвиля, частково — третя. А більше хвиль немає. Ворог тисне, і нам треба вже, можливо, десь навіть приймати рішення для суспільства: воно буде захищати Україну. Треба — підуть і депутати захищати, питань немає«, — запевнив Федієнко.

Депутат також стверджує, що сам підписав контракт і пройшов військово-лікарську комісію.

До слова, у вересні Федієнко виступив за підняття зарплати працівникам ТЦК та СП через їхню «важку психологічну обстановку». За словами депутата, на запит про збільшення суми у Міноборони відповіли, що «грошей немає».