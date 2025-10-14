У Раді зробили обнадійливу заяву про кінець війни: коли саме

Народний депутат Максим Бужанський / © УНІАН

Народний депутат Максим Бужанський сподівається, що бойові дії у війні Росії проти України зупиняться до кінця листопада. А віна, на його думку, може закінчитися протягом найближчих кількох місяців.

Про це Бужанський сказав у бліцінтерв’ю виданню «Телеграф».

Політик очікує зупинки бойових дій до кінця листопада.

«Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі», — сказав народний обранець.

У цьому контексті він звернув увагу на «тріумфальний успіх» президента США Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди в Секторі Газа. В результаті ХАМАС та Ізраїль оголосили про закінчення війни.

Бужанський вважає, що згаданий успіх Трампа допоможе закінчити війну в Україні вже протягом найближчих кількох місяців.

«По-перше, у Трампа розв’язалися руки, по-друге, його авторитет після того, як він „замирив“ Близький Схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців«, — сказав нардеп.

До слова, раніше цього ж місяця очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що війна в Україні цілком може завершитися дипломатичним шляхом, і спрогнозував, що «це станеться в діапазоні від двох місяців до року».

Зауважимо, військовий з позивним «Осман» Станіслав Бунятов жорстко розкритикував ідеї про швидке завершення війни в Україні, які лунають від політиків, зокрема від Кіма. «Осман» заявив, що «закінченням навіть не пахне», і реальних підстав для таких прогнозів немає, є лише «потенційні варіанти подій і мрії».