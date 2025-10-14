ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
2 хв

У Раді зробили обнадійливу заяву про кінець війни: коли саме

Максим Бужанський вважає, що війна в Україні може закінчитися протягом найближчих кількох місяців завдяки авторитету Дональда Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Народний депутат Максим Бужанський

Народний депутат Максим Бужанський / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Народний депутат Максим Бужанський сподівається, що бойові дії у війні Росії проти України зупиняться до кінця листопада. А віна, на його думку, може закінчитися протягом найближчих кількох місяців.

Про це Бужанський сказав у бліцінтерв’ю виданню «Телеграф».

Політик очікує зупинки бойових дій до кінця листопада.

«Зараз я маю надію, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Я зараз не говорю про мир, про припинення війни, підписання угод. Але мені здається, що це очікування висить у повітрі», — сказав народний обранець.

У цьому контексті він звернув увагу на «тріумфальний успіх» президента США Дональда Трампа щодо укладання мирної угоди в Секторі Газа. В результаті ХАМАС та Ізраїль оголосили про закінчення війни.

Бужанський вважає, що згаданий успіх Трампа допоможе закінчити війну в Україні вже протягом найближчих кількох місяців.

«По-перше, у Трампа розв’язалися руки, по-друге, його авторитет після того, як він „замирив“ Близький Схід, злетів на недосяжну висоту. Я сподіваюся, що все це разом допоможе нам закінчити війну протягом найближчих кількох місяців«, — сказав нардеп.

До слова, раніше цього ж місяця очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що війна в Україні цілком може завершитися дипломатичним шляхом, і спрогнозував, що «це станеться в діапазоні від двох місяців до року».

Зауважимо, військовий з позивним «Осман» Станіслав Бунятов жорстко розкритикував ідеї про швидке завершення війни в Україні, які лунають від політиків, зокрема від Кіма. «Осман» заявив, що «закінченням навіть не пахне», і реальних підстав для таких прогнозів немає, є лише «потенційні варіанти подій і мрії».

Дата публікації
Кількість переглядів
594
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie