У разі потреби до Латвії можуть швидко відправити понад 40 тисяч солдатів НАТО — Столтенберг

НАТО забезпечить присутність військ союзників у Балтійському регіоні, щоб не допустити подальшого загострення ситуації на кордонах Латвії, Литви та Польщі.
У разі потреби до Латвії можна буде за короткий термін відправити понад 40 000 солдатів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі в Ризі з латвійським президентом Егілом Левітсом, пише "Інтерфакс".
"Ми послідовно здійснюємо найбільш масштабне розширення загальної системи оборони з часів холодної війни. Бойові групи розгорнуті в країнах Балтії та Польщі. Ми посилили свою присутність як на морі, так і в повітрі. Ми також працюємо у тісній співпраці із союзниками у галузі навчання, яке спрямоване на запобігання будь-якій загрозі для союзників, особливо на східному фланзі альянсу — у балтійському регіоні", — наголосив Столтенберг.
НАТО забезпечить присутність військ союзників у Балтійському регіоні, щоб не допустити подальшого загострення ситуації на кордонах Латвії, Литви та Польщі.
Варто зазначити, що Україна розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.
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