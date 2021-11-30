У разі прориву мігрантів всі доступні сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин – Монастирський

У разі прориву мігрантів всі доступні сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин – Монастирський

Розвідка ДПСУ не спостерігає активностей груп незаконних мігрантів.

Сьогодні на Волині проходять масштабні навчання підрозділів системи МВС у межах спеціальної прикордонної операції "Полісся". Наразі подібні навчання проводяться у всіх п’яти областях, які межують з Республікою Білорусь.

Про це у вівторок, 30 листопада, розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, пише пресслужба відомства.

"Під час навчань, ми побачили, що всі підрозділи МВС – це справжній кулак, який може забезпечити внутрішню безпеку України. Декілька тижнів тому тут була зовсім інша картина. А вже сьогодні ми переконалися, що через 30-60 хвилин після того, як розвідка надасть інформацію про надходження мігрантів, наші підрозділи будуть на кордоні. Послідовність подій буде така – отримання інформації від розвідувальних органів, спрямування сил та засобів на точки, де йде ймовірність перетину кордону мігрантами, першими на місці будуть прикордонники. Далі приєднуються сили Нацполіції та Нацгвардії, які абсолютно готові до того, щоб дати відсіч у разі незаконного перетину державного рубежу", - сказав очільник правоохоронного відомства.

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Він повідомив, що сьогодні було відпрацьовано декілька сценаріїв: масовий прорив мігрантів, коли наступ йде на пункти пропуску, та перетин кордону невеликими, мобільними групами.

Наразі правоохоронці відстежують, чи з’являються у прикордонній зоні незнайомі, немісцеві жителі. Розвідка повідомляє, що найбільша кількість мігрантів наразі зібрана на ділянках кордону Білорусь – Литва, Білорусь-Польща.

Денис Монастирський зазначив, що, на жаль, наразі немає оснащеного кордону з Республікою Білорусь. Це серйозний виклик на наступний рік. Йдеться саме про будівництво державних рубежів.

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Своєю чергою голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко сказав, що розвідка ДПСУ не спостерігає активностей груп незаконних мігрантів.

"Ми бачимо залякування з боку спецслужб недружньої держави, ми бачимо можливе перенаправлення мігрантів. Мета навчань – злагодження дій всіх служб МВС на випадок ескалації ситуації", - наголосив він.

Нагадаємо:

23 листопада Україна розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю з метою недопущення міграційної кризи.

На україно-білоруському кордоні силовики відпрацьовують спецоперацію "Полісся" | Мігрантська криза