У разі російської навали Харків буде захищений – секретар РНБО

Данілов заявив, що сил та засобів більш ніж достатньо.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що Харків буде захищений у разі спроби Росії окупувати місто.
Про це Данілов сказав на брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО в Харкові у п’ятницю, 11 лютого.
"Я можу сказати, що Харків буде захищений. І це буде обов'язково у разі російської, як ви кажете, навали. Мені тільки незрозуміло, навіщо росіянам той клопіт під назвою "наша країна"? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але й своє ми віддавати не будемо", – відповів секретар РНБО на запитання журналістів.
"Ми у Російської Федерації за всі часи існування нашої країни ні на кого жодного разу не напали, але й своє не віддамо. І наші військові, чоловіки та жінки будуть захищати нашу країну. Сил та засобів більш ніж достатньо", – запевнив Данілов.
Нагадаємо, в середині січня 2022 року в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.
Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.
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