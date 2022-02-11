У разі російської навали Харків буде захищений – секретар РНБО

Данілов заявив, що "ми нікому нічого віддавати не будемо" / Кадр із відео

Данілов заявив, що сил та засобів більш ніж достатньо.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевнив, що Харків буде захищений у разі спроби Росії окупувати місто.

Про це Данілов сказав на брифінгу за результатами виїзного засідання РНБО в Харкові у п’ятницю, 11 лютого.

Також читайте Зеленський зібрав конгрес регіональних та місцевих влад у Харкові і заговорив про готовність тероборони до спротиву

"Я можу сказати, що Харків буде захищений. І це буде обов'язково у разі російської, як ви кажете, навали. Мені тільки незрозуміло, навіщо росіянам той клопіт під назвою "наша країна"? Повірте, ми нікому нічого віддавати не будемо. Нам чуже не потрібно, але й своє ми віддавати не будемо", – відповів секретар РНБО на запитання журналістів.

"Ми у Російської Федерації за всі часи існування нашої країни ні на кого жодного разу не напали, але й своє не віддамо. І наші військові, чоловіки та жінки будуть захищати нашу країну. Сил та засобів більш ніж достатньо", – запевнив Данілов.

Нагадаємо, в середині січня 2022 року в інтерв'ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі широкомасштабного вторгнення Росія може окупувати Харків.

Міський голова Харкова Ігор Терехов відреагував на побоювання Зеленського про окупацію міста Росією і закликав містян не панікувати.

У Харкові близько 5 тисяч містян вийшли на Марш єдності | Новини України

Читайте також: