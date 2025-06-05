Прапор НАТО

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У разі російської агресії проти країн НАТО і відсутності належної відповіді з боку Альянсу, у Європі може виникнути потреба створення нового військового союзу.

Про це в етері Еспресо заявив політолог Віталій Кулик.

«Сьогодні я не бачу, що структура безпеки в Європі кардинально змінилася. Втім, не можна не помітити певні дії й настрої в європейському політичному істеблішменті й суспільстві, які свідчать: збройні сили повертаються як фактор внутрішньої й зовнішньої політики. Збройні сили знову стають у фокусі уваги. Служба в армії знову стає актуальною», — зазначив він.

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Як приклад, Кулик навів ситуацію в Німеччині.

«Після дискредитації Бундесверу в Німеччині знову повертаються до необхідності підвищення власної обороноздатності. Німеччина перегортає сторінки своєї минулої війни й заявляє про посилення власної армії не лише для власної оборони, а й для всього європейського континенту», — пояснив експерт.

Політолог також наголосив, що без України забезпечити стабільність у Європі буде неможливо.

«Шлях до нового військового альянсу в Європі ще має відбутись. Я гадаю, що цей шлях може бути швидким та легким — включення України в цей альянс. Втім, він може бути й драматичним. Зокрема, коли Росія атакує НАТО й Альянс не зможе дати гідну відповідь, потім як альтернатива виникне необхідність сформувати новий військовий союз на тому, що залишиться від НАТО. Цей сценарій нічого хорошого для європейців не означає», — підсумував Кулик.

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Раніше повідомлялося, що Росію ще не названо офіційною спільною загрозою для євроатлантичного простору, проте Альянс готується до чіткого формулювання у фінальній заяві саміту НАТО в Гаазі.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки ще не ухвалили конкретних рішень щодо майбутньої військової чи іншої допомоги Україні.