У разі звільнення міністра енергетики у галузі настане управлінський ступор - ICC Ukraine

Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

Він розповів, що у пʼятницю народні депутати зареєстрували постанову про звільнення міністра Галущенка. Міністра звинувачують у корупції.

«Мене важко віднести до адвокатів або, тим паче, прихильників Міністра енергетики. Але ініціативу його звільнення в період проходження опалювального зимового періоду вважаю авантюрою чистої води», - наголосив Трохимець.

Він підкреслив, що для початку корупція має бути доведена судом, або хоча б розслідуватися правоохоронними органами.

«Звільнення Міністра спричинить управлінський ступор в галузі в той період, коли ті чи інші рішення мають прийматися. Я сам працював у великих структурах, в тому числі і державних, і можу відповідально заявити - якщо там не буде начальника, все просто стане. Такі реалії українського державного управління», - пояснив Трохимець.

У підсумку експерт сказав, що перш за все потрібно подумати про наслідки звільнення міністра в розпал опалювального сезону.

«Щоб не опинитися в руїнах і в холодних оселях, перш ніж особисті образи реалізовувати в проектах постанов Верховної Ради про звільнення Міністра енергетики під час зими, слід подумати про наслідки, які можуть настати», - підсумував Трохимець.