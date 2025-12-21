- Дата публікації
У Reuters розкрили, якими будуть наступні переговори щодо миру
Марко Рубіо може повернутися за стіл переговорів з представниками Кремля.
Переговори між російською та американською сторонами у Маямі триватимуть, до них може приєднатися державний секретар США Марко Рубіо.
Про це пише Reuters.
Зустрічі щодо миру у Маямі триватимуть також у неділю, 21 грудня.
Водночас про участь української сторони у переговорах між РФ та США у Маямі поки що не йдеться. Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками була виключена.
Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив у коментарях медіа, що вони «почалися раніше» і триватимуть наступного дня. Про це він розповів після зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.