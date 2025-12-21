ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

У Reuters розкрили, якими будуть наступні переговори щодо миру

Марко Рубіо може повернутися за стіл переговорів з представниками Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Getty Images

Переговори між російською та американською сторонами у Маямі триватимуть, до них може приєднатися державний секретар США Марко Рубіо.

Про це пише Reuters.

Зустрічі щодо миру у Маямі триватимуть також у неділю, 21 грудня.

Водночас про участь української сторони у переговорах між РФ та США у Маямі поки що не йдеться. Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками була виключена.

Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив у коментарях медіа, що вони «почалися раніше» і триватимуть наступного дня. Про це він розповів після зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

Дата публікації
Кількість переглядів
271
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie