У Reuters розкрили, якими будуть наступні переговори щодо миру

Переговори між російською та американською сторонами у Маямі триватимуть, до них може приєднатися державний секретар США Марко Рубіо.

Зустрічі щодо миру у Маямі триватимуть також у неділю, 21 грудня.

Водночас про участь української сторони у переговорах між РФ та США у Маямі поки що не йдеться. Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками була виключена.

Нагадаємо, переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала «конструктивними». Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив у коментарях медіа, що вони «почалися раніше» і триватимуть наступного дня. Про це він розповів після зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.