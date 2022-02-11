У РФ чекають від України виконання "джентельменської угоди" для призначення дати нормандських переговорів

У РФ чекають від України виконання "джентельменської угоди" для призначення дати нормандських переговорів

Росія вимагає обговорення "особливого статусу" Донбасу у ТКГ.

Проведення наступної зустрічі радників лідерів "нормандського формату" залежить від того, чи обговорюватимуть політичні умови щодо Донбасу в ТКГ.

Про це заявив заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак за підсумками майже 9-годинних переговорів у Берліні.

"Побачимо, як Україна виконуватиме джентльменську угоду словесну про те, що політичні умови почнуть обговорюватися в Контактній групі. Після цього ухвалимо рішення, коли нам збиратися. Якщо виникнуть розбіжності для того, щоб сприяти їхньому подоланню в Контактній групі", — сказав Козак.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував 9-годинні "нормандські" переговори у Берліні.

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