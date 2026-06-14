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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
2 хв

У РФ горить нафтобаза після атаки дронів: Зеленський сказав, хто це зробив

СБУ уразила за більш ніж 700 км від українського кордону нафтовий об’єкт у Ярославській області РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«За понад 700 кілометрів від нашого державного кордону — у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора. Воїни нашої армії досягли цілей в Тульському регіоні Росії — по підприємству „Азот“, від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин», — зазначив він.

За його даними, у шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.

Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України.

«Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла. Україні потрібен мир. Слава Україні!» — додав президент.

Що відомо про вибухи у Росії вночі

У Ярославській області Росії після ночі горить нафтобаза у місті Рибінськ. Саме там розташований «Комбінат „Темп“ Федерального агентства з державних резервів РФ (Росрезерв), на якому традиційно зберігають російські державні запаси пального.

Тривога була оголошена в регіоні близько 4 ранку за місцевим часом. Губернатор області Михайло Євраєв заявив, що «підрозділи ведуть роботу з відбиття атаки». Водночас уже вранці він непрямо підтвердив факт пожежі на комбінаті. За його словами «більшість безпілотників збиті, але сталося влучання у промислові об’єкти зберігання палива».

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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