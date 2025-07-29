У РФ кажуть, що Єрмак, Залужний і Буданов домовилися із Заходом про заміну Зеленського: що відповіли у ГУР

Нова ІПСО ворога про нібито "заміну" Зеленського / © Офіс президента України

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Російські пропагандистські ЗМІ і телеграм-канали сьогодні, 29 липня, стали розганяти інформацію, що нібито у Альпах відбулася «таємна зустріч», де США та Британія вирішили висунути Валерія Залужного на посаду президента України.

Пропагандисти стверджували, що керівник ОП Андрій Єрмак і керівник ГУР Кирило Буданов нібито «погодилися» на цю пропозицію за умови збереження за ними їхніх посад.

Що каже ГУР про мету такого «вкиду»

Головне управління розвідки попередило, що йдеться про чергову інформаційну операцію проти України від спецслужб Кремля.

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«Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора Росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії», — йдеться в повідомленні.

На думку нашої розвідки, така брехня має на меті посилити суспільне напруження в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність українців чинити збройний опір російським окупантам.

«Окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України», — зауважили підопічні Буданова.

Тому ГУР закликає не поширювати російську дезінформацію.

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Раніше ми писали, що Кремль активно використовує тему мітингів в Україні для ІПСО, поширюючи фейки про «капітуляцію» та «повалення влади».