У РФ назвали "образливим" законопроєкт Зеленського і "попередили" про наслідки для існування України як держави

Російські депутати також заявили, що в разі ухвалення закону до корінних народів не зможуть віднести себе "ні угорці і русини Закарпаття, ні євреї, ні болгари в Одеській області, ні греки в Приазов'ї".

Держдума Росії назвала "образою історичної пам'яті" законопроєкт президента Володимира Зеленського, який виключає росіян з переліку корінних народів України, і заявила про "наслідки для існування України як держави".

Про це пише видання "РИА Новости" з посиланням на постанову, прийняту на засіданні 8 червня.

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"Державна дума Федеральних зборів РФ вважає сам факт цієї законодавчої ініціативи президента України кричущою провокацією, спрямованою на загострення напруженості і конфліктів як всередині України, так і за її межами", - йдеться у повідомленні.

Права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян (17,2% населення, за даними останнього перепису), сотні тисяч білорусів (0,57%) і молдован (0,54%), що входять до трійки найбільших національних меншин в Україні. У заяві наголошується, що Держдума розглядає внесений Зеленським законопроєкт як "образу історичної пам'яті, нову спробу вбити клин між українським, російським та іншими корінними народами України".

На думку російських депутатів, цей законопроєкт є "ідеологічним обґрунтуванням продовження громадянської війни на сході України під гаслом вигнання "окупантів", тобто російського і російськомовного населення Донбасу".

Нагадаємо, Мінфін Росії оголосив про плани прибрати долар з обігу в країні. Долар планують витіснити як з ліквідності банківської системи, так і з валютно-обмінних операцій.

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