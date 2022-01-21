У РФ назвали умову, за якої не заперечуватимуть участь США в "нормандському форматі"

У РФ назвали умову, за якої не заперечуватимуть участь США в "нормандському форматі"

У Москві стверджують, що вони не проти залучення США до "нормандії", але вважають, що "це вже сформований майданчик".

Російська Федерація не заперечує приєднання США до процесу перемовин для мирного врегулювання війни на Донбасі, але за певної умови. У Москві очікують, щоб Вашингтон впливав на українську сторону. Загалом же у Москві вважають, що "нормандія" - "це вже сформований майданчик".

Про це йдеться у відповідях МЗС Росії на питання ЗМІ, які надійшли до пресконференції міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова.

У МЗС РФ зазначили, що до 2018 року Росія підтримувала досить конструктивні контакти зі США, розуміючи, що вони мали "істотний вплив на Київ" і, мовляв, "спонукали його до виконання Мінських домовленостей".

"Не заперечуємо проти підключення Вашингтона до процесу мирного врегулювання і зараз. Зрозуміло, у тому розумінні, що його участь принесе позитивну "додаткову вартість", передусім в плані спонукання Києва виконати в повному обсязі свої зобов'язання за мінськими угодами, включаючи надання особливого статусу Донбасу", - сказано в повідомленні.

Говорячи про участь США у "нормандському форматі", у РФ висловили думку, що це вже сформований майданчик, який працює восьмий рік. До того ж Німеччина та Франція, на думку МЗС Росії, також, мовляв, хотіли б "зберегти її у вигляді, в якому він існує наразі".

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