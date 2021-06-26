У РФ назвали видачу паспортів жителям Донбасу "гуманітарною мірою і наслідком невиконання Києвом Мінських угод"

Росія вважає, що "повністю відповідає міжнародній практиці".

Видачу російських паспортів жителям Донбасу у Росії назвали "наслідком невиконання Києвом Мінських угод". Крім того, це начебто "вимушений гуманітарний захід з боку Росії".

Як пишуть російські ЗМІ, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

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"Надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеною гуманітарної мірою в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінським угодами, він повинен зняти. Через те, що Київ цього не робить, жителі Донецька і Луганська вже сім років "ущемляються" в своїх правах. Таким чином, гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань по Мінським угодами. Більш того, він повністю відповідає міжнародній практиці", - заявила Захарова.

Нагадаємо, у Путіна "важко" відреагували на можливий розрив зв'язків України з окупованим Донбасом. У президента РФ не забарилися з коментарями щодо альтернативного плану Зеленського стосовно ОРДЛО, якщо не спрацює жоден з варіантів врегулювання конфлікту.

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