У РФ назвали фейком статтю Bloomberg про участь Віткоффа у підготовці «мирного плану» для Трампа

Віткофф та Путін / © Associated Press

Представник російського диктатора Кіріл Дмітрієв назвав фейком публікацію Bloomberg, що Стів Віткофф консультував росіян, як краще представити президенту США Дональду Трампу «мирний план» щодо України.

Він заявив, що «підбурювачі війни» намагаються зірвати мирний процес, публікуючи подібні матеріали.

«Чим ближче ми до миру, тим більш відчайдушними стають підбурювачі війни», — написав Дмітрієв.

Своєю чергою український журналіст Віталій Портников нагадав, що річ йде про західні медіа, в яких подібні публікації зʼявляються тільки за наявності реального запису. В іншому випадку видання може зіткнутися з судовим позовом про наклеп.

«Так що Bloomberg має у своєму розпорядженні реальний запис, який можна надати на експертизу. Інакше жодна юридична служба компанії ніколи б не дозволила цю публікацію. Це вам не телеграм канал», — зазначив Портников.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів коротку телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, головним радником очільника Кремля Путіна з зовнішньої політики. Він радив, як саме Москва має запропонувати Трампу план щодо України.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо перспектив укладення угоди, яка стосується війни в Україні.