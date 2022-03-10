У РФ не вбачають зараз необхідності у переговорах Зеленського із Путіним: Лавров назвав умову для їхньої зустрічі

У РФ не вбачають зараз необхідності у переговорах Зеленського із Путіним: Лавров назвав умову для їхньої зустрічі

Росіяни висунули на переговорах Україні свої умови.

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для зустрічі Володимира Зеленського із Володимиром Путіним потрібна необхідність, для якої треба провести підготовчу роботу.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі із колегами з України та Туреччини у Анталії.

"Володимир Путін не відмовляється від зустрічі із президентом Зеленським. І, напевно, колись, така необхідність виникне. Але для цього потрібно провести підготовчу роботу, яка йде білоруським треком. Три раунди відбулося. Наші гранично конкретні "пропозиції" взяті українською стороною, і вона нам обіцяла, що будуть гранично конкретні відповіді. Ми чекаємо", - заявив Лавров.

Як повідомлялося, кількома годинами раніше прессекретар президента-країни агресорки Дмитро Пєсков заявив, що Київ регулярно пропонує країні-окупанту (РФ) провести прямі переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Це питання обговорюють голови МЗС.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що Київ звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца по допомогу в організації зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Днями президент України Володимир Зеленський вкотре запропонував очільнику країни-агресорки Володимиру Путіну провести прямий діалог.

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