У РФ поширюють фейк про те, що "військовослужбовці ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради"

Росіяни не зупиняються у своїх вигадках.

У Росії поширюється фейк про те, що нібито "військовослужбовці ЗСУ планують силове захоплення Верховної Ради".

Зокрема, його розповсюджують так звані пропагандистські рос"ЗМІ".

Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у повідомленні у соціальних мережах.

Мовляв, "невдоволення політикою Зеленського у Силах оборони продовжує зростати, тому українські військові хочуть силою захопити Верховну раду".

Цю інформацію з посиланням на закриті чати військових ЗСУ тиражує пропагандистський ресурс Кремля.

У центрі повідомляють, що це - розвиток наративу, який Росія просуває від початку повномасштабного вторгнення – ще 25 лютого 2022 року російський диктатор Володимир Путін закликав українських військових "брати владу в свої руки".

Однак розрахунок Путіна не справдився і йому не вдалося послабити спроможності українського суспільства до ефективного спротиву.

"Активізація цього наративу припала на період після відставки головкома Залужного. І вже як мінімум вдруге пропагандисти використовують сфабриковані скриншоти з "секретних чатів українських військових", - йдеться у повідомленні.

"Такими вкидами пропаганда намагається підірвати взаємодовіру в українському суспільстві: цивільних до військових, політичного керівництва до військового командування, військових – до влади і командування", - резюмують аналітики.

Нагадаємо, які найбрехливіші фейки про Україну розповсюджував Кремль останнім часом. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, як "путінська машина брехні" намагається розхитати морально-психологічний стан українців.

Читайте також: