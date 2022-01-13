У РФ поскаржилися на "непробивну позицію" США щодо їхнього ультиматуму і пригрозили "іншими прийомами"

У РФ поскаржилися на "непробивну позицію" США щодо їхнього ультиматуму і пригрозили "іншими прийомами"

Рябков каже, що розмова щодо "гарантій безпеки" зайшла в глухий кут.

США та союзники по Альянсу категорично відмовилися виконувати ключові вимоги РФ щодо так званих "гарантій безпеки", зокрема, про неприйняття України до НАТО. Тому в Москві заявили про нові "прийоми", які застосує РФ щодо західних партнерів, якщо їхні "побажання" не будуть враховані.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, пише ТАСС.

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За його словами, позиція НАТО щодо нерозширення Альянсу - "непробивна". Водночас він пригрозив, що Москва застосує "інші міри та прийоми" щодо західних партнерів, якщо США та НАТО не врахують російські вимоги.

"Головна проблема - США та їхні союзники по НАТО ні з жодних причин не готові йти назустріч нашим ключовим вимогам щодо нерозширення НАТО, згортання інфраструктури Альянсу та повернення його до кордонів станом на 1997 рік. І , зрозуміло, за тематикою, що стосується юридично зобов'язуючих гарантій нерозміщення відповідних систем у безпосередній близькості до наших кордонів", - сказав він.

Рябков додав, що РФ не має впевненості, що США та НАТО підуть на поступки у питаннях "гарантій безпеки", розмова, з його слів, зайшла в глухий кут, але діалог триває по різних лініях.

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"За ключовими елементами цих текстів (гарантій) Сполучені Штати та їхні союзники фактично кажуть нам "ні", - зазначив заступника глави МЗС РФ.

Як повідомлялося, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав невдалою серію переговорів із США та НАТО щодо так званих гарантій безпеки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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