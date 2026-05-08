У РФ різко відповіли на "дозвіл" Зеленського провести парад 9 травня: що заявили

У Росії відповіли на указ Володимира Зеленського, який фактично «дозволив» Москві провести парад 9 травня без ударів українських дронів.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

У Кремлі різко відреагували на іронічний указ Володимира Зеленського. Цим документом президент України фактично «дозволив» Москві провести парад 9 травня, пообіцявши не атакувати Красну площу дронами.

Заяву речника Путіна Дмитра Пєскова передають пропагандистські ресурси РФ.

Пєсков відреагував на «указ» Зеленського — що заявив

Представник окупаційного режиму заявив, що Москва не зважає на рішення Києва, і спробував надати події звичного пафосу.

«Росії не потрібен чийсь дозвіл для проведення параду Перемоги в Москві», — заявив Пєсков.

Крім того, речник Кремля вдався до звичних маніпуляцій, назвавши українську ініціативу «глупим жартом», та висловив застереження у притаманній йому манері.

«Горе тому, хто намагається над Днем Перемоги підтрунювати і такі дурні жарти робити. Це, напевно, скоріше, його велика біда. А нам не потрібен нічий дозвіл, щоб пишатися нашим Днем Перемоги», — заявив Пєсков.

Триденне перемир’я між Україню та РФ — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

Після цього Зеленський видав указ, що Україна офіційно дозволяє агресорці Російській Федерації провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

Помічник «фюрера» РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков підтвердив триденне перемир’я. За його словами, цієї домовленості було досягнуто під час телефонних контактів з адміністрацією Трампа.

