У РФ спалахнув «бунт» через удари України по флоту: навіть вірних пропагандистів Кремля охопила паніка

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський флот опинився під ударом української армії. Сили оборони продовжили завдавати ударів по суднах РФ в Азовському та Чорному морях. Це викликало паніку і критику так званих мілблогерів щодо неадекватних оборонних систем країни-агресорки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують заяву командувача українських військ безпілотних систем майора Роберта «Мадьяра» Бровді про те, що вночі проти 15 липня вони завдали ударів по 17 російським нафтовим танкерам, двом газовозам та одному буксиру.

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Водночас Міністерство сільського господарства та продовольства Ростовської області оголосило про розробку альтернативних маршрутів доставки сільськогосподарської продукції в Азовському морі. Ймовірно, припускають американські фахівці, через кампанію України проти російських суден.

В ISW акцентують, що пов’язаний з Кремлем російський мілблогер відреагував на нещодавній удар українських БпЛА по сторожовому кораблю Федеральної служби безпеки Росії поблизу Геленджика, Краснодарський край. Він поставив під сумнів, чому не було захисних сіток для захисту порту та чому російські війська не виявили безпілотні літальні апарати заздалегідь.

«Мілблогер розкритикував неуважність чиновників щодо посилення оборони Росії від українських безпілотних систем. Інший російський мілблогер також поставив під сумнів, як українські дрони проникли непоміченими, перш ніж вдарити по судну ФСБ», — зауважують в Інституті.

Нагадаємо, рейтинг «фюрера» Володимира Путіна продовжує обвалюватися. Свідченням цього стали останні результати опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки. Зокрема, рівень довіри до диктатора впав ще на один відсотковий пункт — до 72,3%.

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Зокрема, одним з приводів стало те, що у Росії стрімко закінчується бензин. Нафтопереробна промисловість уже не впорюється з внутрішнім попитом, адже потужності з переробки нафти далі знижуються. Водночас Кремль б’є на сполох і вже не в змозі приховати масштаби кризи, яку спричинили удари Києва.

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