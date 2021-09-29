У РФ відреагували на видалення YouTube каналів пропагандистів: погрожують мільйонними штрафами

У РФ відреагували на видалення YouTube каналів пропагандистів: погрожують мільйонними штрафами

У разі ігнорування вимоги розблокувати канали YouTube загрожує штраф до мільйона рублів.

МЗС Росії вважає видалення каналів Russia Today на YouTube проявом цензури.

Про це йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства.

Мовляв, німецькомовні проєкти російського медіахолдингу Russia Today зазнали акту "безпрецедентною інформаційною агресією" з боку відеохостингу YouTube.

У МЗС заявили, що це сталося "при очевидному потуранні, а то й за наполяганням німецької сторони".

Також в дипломатичному відомстві наголосили на необхідності вжити відповідних заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії.

Роскомнадзор направив в Google лист, в якому зажадав "в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з каналів" RT DE "і" Der Fehlende Part ". У відомстві підкреслили, що" дії адміністрації YouTube розглядають як акт цензури ". Там також нагадали, що в разі ігнорування вимоги розблокувати канали YouTube загрожує штраф до мільйона рублів, при повторній відмові — до трьох мільйонів.

Нагадаємо, що в березні 2021 року Німеччина заблокувала рахунки Russia Today і Ruptly. У Кремлі тоді погрожували жорсткою відповіддю.

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