У РФ відреагували на видалення YouTube каналів пропагандистів: погрожують мільйонними штрафами

У разі ігнорування вимоги розблокувати канали YouTube загрожує штраф до мільйона рублів.
МЗС Росії вважає видалення каналів Russia Today на YouTube проявом цензури.
Про це йдеться в повідомленні російського дипломатичного відомства.
Мовляв, німецькомовні проєкти російського медіахолдингу Russia Today зазнали акту "безпрецедентною інформаційною агресією" з боку відеохостингу YouTube.
У МЗС заявили, що це сталося "при очевидному потуранні, а то й за наполяганням німецької сторони".
Також в дипломатичному відомстві наголосили на необхідності вжити відповідних заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії.
Роскомнадзор направив в Google лист, в якому зажадав "в максимально короткі терміни зняти всі обмеження з каналів" RT DE "і" Der Fehlende Part ". У відомстві підкреслили, що" дії адміністрації YouTube розглядають як акт цензури ". Там також нагадали, що в разі ігнорування вимоги розблокувати канали YouTube загрожує штраф до мільйона рублів, при повторній відмові — до трьох мільйонів.
Нагадаємо, що в березні 2021 року Німеччина заблокувала рахунки Russia Today і Ruptly. У Кремлі тоді погрожували жорсткою відповіддю.