У РФ виключили Тихановську з бази розшукуваних осіб: що на це вплинуло

Рішення ухвалили після запиту з Білорусі.

Міністерство внутрішніх справ РФ виключило колишню кандидатку в президенти Білорусі і опозиціонерку Світлану Тихановську з бази розшукуваних на російській території осіб. Це сталося за ініціативою білоруський правоохоронних органів.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МВС.

У російському відомстві сказали, що рішення про оголошення в міждержавний розшук особи або його припинення перебувають в компетенції правоохоронних органів держави-учасниці СНД, що є ініціатором розшуку, у цьому випадку Білорусі.

"Рішення про оголошення в міждержавний розшук особи або його припинення, а також напрямок даної інформації на централізований облік Міждержавного інформаційного банку перебуває виключно в компетенції правоохоронних органів держави-учасниці СНД, що є ініціатором розшуку", - йдеться у відповіді МВС Росії.

Тихановську оголосили у федеральний розшук у Росії за однією зі статей КК РФ 7 жовтня 2020 року, а вже 25 травня запис про розшук зник з бази МВС Росії. Таким чином, після цього рішення лідерку білоруської опозиції тепер більше не будуть розшукувати у Росії.

Нагадаємо, наразі Світлана Тихановська перебуває у Литві, яка відмовилася видавати Мінську опозиціонерку. Причина в тому, що після повернення до Білорусі Тихановська ризикує зазнати політичних переслідувань.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Світлану Тихановську розшукує російське МВС

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання