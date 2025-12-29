У РФ заявили про атаку на резиденцію Путіна: в РНБО пояснили наміри росіян

Навіщо Лавров збрехав про атаку на резиденцію Путіна / © Associated Press

Заява глави МЗС країни-агресорки Росії Лаврова про те, що нібито Україна намагалася атакувати дронами резиденцію Путіна є намаганням знайти виправдання подальшим ударам РФ.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Він пояснив, що Росія і так планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими. Натомість зараз Лавров банально маскує бажання продовжувати удари відповіддю на «атаку на резиденцію Путіна».

Цим звинуваченням Кремль нібито намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні.

«Але ж першочергові плани росіян і так відомі, ця спроба замаскувати терор під «відповідь» — невдала», — вважає Коваленко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни-агресорки РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «перегляне свою переговорну позицію» після нібито атаки України на державну резиденцію диктатора Путіна в Новгородській області.