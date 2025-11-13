У РФ заявили, що готові до проведення саміту у Будапешті

Сергій Лавров / © Associated Press

Росія заявила, що готова до проведення можливого російсько-американського саміту в Будапешті. Наразі переговорний процес перебуває лише на рівні попередніх консультацій, і конкретики щодо майбутньої зустрічі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські засоби масової пропаганди.

Російська сторона знову заявила про зацікавленість у діалозі з США на вищому рівні.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров наголосив, що Москва готова розглянути проведення такого саміту, якщо він базуватиметься на «ретельно опрацьованих підсумках» попередніх контактів, які відбулися на Алясці.

Водночас дата зустрічі поки не визначена. За словами Лаврова, контакти між Москвою і Вашингтоном тривають, однак деталі переговорів не розголошуються.

На тлі тривалої напруги у відносинах між Росією та країнами Заходу Кремль продовжує публічно декларувати готовність до діалогу з американською стороною.

Проте західні джерела наголошують, що Вашингтон не підтвердив жодних планів щодо проведення саміту найближчим часом.

Аналітики вважають, що такі заяви Москви спрямовані на демонстрацію активності на міжнародній арені та спробу повернути питання переговорів зі США у поточний політичний порядок денний.

Ймовірний саміт у Будапешті, за оцінками експертів, міг би стати майданчиком лише для обговорення обмеженого кола питань, і очікувати проривних рішень поки що не варто.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про начебто відкритість Москви до переговорів з Україною та вкотре посипав звинуваченнями на адресу Києва.

Ми раніше інформували, що перший заступник голови МЗС України Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори з РФ цього року закінчилися майже без результату і наразі їх припинено.