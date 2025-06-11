Переговори США та РФ / © Getty Images

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Новий, третій раунд переговорів Росії та США щодо «усунення подразників» відбудеться «найближчим часом у Москві».

Про це заявив новий російський посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, РФ і США ухвалили попереднє рішення перенести переговори про дипломатичні «подразники» зі Стамбула до своїх столиць.

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«Можу підтвердити, що чергові переговори делегацій відбудуться найближчим часом у Москві», — заявив псевдодипломат.

У Дарчієва запитали, запитали, чи готова адміністрація США налагоджувати відносини із Москвою.

«Процес „видужання“ відносин йде вперед, хоча цей рух цілком оборотний», — цинічно сказав Дарчієв. Водночас, він поскаржився на «яструбів» у Конгресі, які нібито створили «антиросійське лоббі».

Зауважимо, що не всі конгресмени хочуть сліпо виконувати забаганки Трампа щодо РФ, що, звісно, не подобається Кремлю.

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Нагадаємо, що 18 лютого США та РФ провели перші переговори з початку повномасштабного вторгнення Росії, вони пройшли в Ер-Ріяді.

Раніше в МЗС України заявили, що третій раунд переговорів з Росією під загрозою.