У РФ заявили про "вікно можливостей" після приходу Трампа: що це означає

Водночас Рябков заявив, що майбутній період у відносинах між Росією та США, як і на міжнародній арені, буде супроводжуватися змінами та високим рівнем непередбачуваності.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що після приходу до влади нового президента США Дональда Трампа Москва побачила "невелике вікно можливостей" для досягнення домовленостей.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", посилаючись на виступ Рябкова в Інституті США і Канади Росакадемії наук 22 січня.

"Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому (Джо Байдена – ред.), на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей", – заявив Рябков.

Він також зазначив, що майбутній період у відносинах між Росією та США, як і на міжнародній арені, буде супроводжуватися змінами та високим рівнем непередбачуваності, але водночас залишиться частково прогнозованим.

Також читайте За який термін Трамп може врегулювати війну в Україні: думка президента Фінляндії

"Напевно, ми спостерігатимемо посилення внутрішньоамериканських непорозумінь і, напевно, навіть розборок. Як ця ситуація вплине на контури зовнішньополітичного курсу США, теж питання, що потребує пильної уваги", – додав представник МЗС Росії.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику Кіту Келлогу закінчити війну. Журналісти вважають, що роль Келлога в ролі спеціального посланця – це скоріше "початковий гамбіт" у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати сам.