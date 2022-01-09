У РФ заявили, що перший раунд переговорів зі США відбудеться вже сьогодні

У РФ заявили, що перший раунд переговорів зі США відбудеться вже сьогодні

Перший раунд переговорів РФ та США відбудеться у вузькому складі.

Росія проведе на переговори зі США щодо "гарантій безпеки" вже увечері 9 січня.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

На вечір 9 січня заплановано перший раунд переговорів РФ та США у Женеві з питань безпеки, він відбудеться у вузькому складі.

Раніше було анонсовано, що 9 січня американська та російська делегація розпочнуть попередній раунд переговорів, проте основна зустріч відбудеться 10 січня.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

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