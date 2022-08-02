У РФ злякалися визнання її державою-терористкою і почали погрожувати США "наслідками"

Захарова лякає Штати тим, що мовляв Кремль розірве дипломатичні відносини з Америкою.

Про це вона заявила на брифінгу 2 серпня, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Наївні. Забувається, що будь-яка дія породжує протидію. І логічним результатом такого кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками. І це у Вашингтоні повинні чудово розуміти", – висловилася вона.

Крім того, Захарова намагалася переконати, що мовляв Росії байдуже на відносини зі США.

"Побачимо, у що в результаті виллється ініціатива американської законодавчої влади. Коли спікерка, яка літає, повернеться (Ненсі Пелосі, яка може відвідати Тайвань. – Ред.). Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, і якщо у Вашингтоні вирішать піти на повну зупинку у взаємодії з Москвою, ми переживемо. У цьому не повинно бути жодних сумнівів", – додала вона.

Слід зауважити, що Держдепартамент США може визнати Росію державою-спонсоркою тероризму через її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні й вбивства Росією "незліченної безлічі невинних чоловіків, жінок і дітей".

Нагадаємо, генерал-лейтенант назвав ще одну мету "референдумів" РФ в Україні.

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