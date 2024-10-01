У РФ знову намагаються залякати Америку: у російському МЗС зробили гучну заяву

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив у вівторок, 1 жовтня, що Росія має підготуватися до тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами та неодноразово попереджала Вашингтон про кризу у відносинах.

Про це пише Reuters.

"Війна, що триває два з половиною роки, в Україні спровокувала найсерйознішу конфронтацію між Росією і Заходом з часів Карибської кризи 1962 року, яка вважається найближчою до навмисної ядерної війни між двома наддержавами часів холодної війни. Конфлікт між РФ і США входить у те, що російські чиновники називають найнебезпечнішою фазою на сьогоднішній день", – йдеться у статті.

Видання зазначає, що Україна вже давно просить США та Європу зняти обмеження на використання далекобійної західної зброї, щоб завдавати ударів по військових цілях у глибині російської території та обмежити можливості російської армії атакувати українські території.

Рябков, який у російському МЗС відповідає за контроль над озброєннями та відносини з Вашингтоном, заявив, що Москва реально оцінює перспективи з огляду на "двопартійний антиросійський консенсус" у Сполучених Штатах.

"Ми маємо готуватися до тривалого протистояння з цією країною. Ми до цього готові у всіх сенсах. Ми надсилаємо всі попереджувальні сигнали нашому противнику, щоб він не недооцінював нашу рішучість", — заявив Рябков.

Нагадаємо, новий генсек НАТО Марк Рютте озвучив, що буде у разі перемоги Росії у війні проти України. Глава Альянсу застеріг, що безпека Європи може опинитися в ще більш тяжкій ситуації.

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