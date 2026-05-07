Володимир Путін / © Associated Press

Міністерство оборони країни-агресора заявило про запровадження режиму припинення вогню в зоні бойових дій, який має тривати з півночі 8 травня до кінця доби 10 травня.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на оборонне відомство РФ.

Росія оголосила перемир’я на 9 травня

У Кремлі стверджують, нібито обмеження стосуватимуться всіх підрозділів російських військ.

«З 00:00 8 травня до 10 травня російська сторона оголошує перемир’я. Під час перемир’я всі угруповання російських військ у зоні СВО повністю припинять бойові дії», — заявляють у відомстві РФ.

Там також цинічно закликали українську сторону «наслідувати оголошене перемир’я».

Попри декларативні заяви про «мир», російське командування не забарилося з попередженнями про застосування сили, виправдовуючи ймовірні майбутні атаки. Крім того, Москва вкотре вдалася до відкритого шантажу України, маніпулюючи датою 9 травня.

«ЗС РФ завдадуть масованого удару по центру Києва у разі спроб України зірвати святкування 81-ї річниці Перемоги в Москві», — відкрито погрожують у російському міністерстві.

Перемир’я на 9 травня — останні новини

Нагадаємо, Путін оголосив «перемир’я» на 8 та 9 травня, нібито на честь Дня перемоги. У Міноборони РФ заявили, що чекають від України такого ж кроку. Водночас Москва відкрито пригрозила вдарити по центру Києва, якщо українські війська намагатимуться завадити святкуванням у Росії.

У свою чергу Володимир Зеленський заявив, Україна не отримувала жодного офіційного звернення від Росії щодо «модальності припинення бойових дій», про що заявили в Москві. Водночас Київ оголосив режим тиші вже від 00:00 6 травня.

Попри це Росія зірвала цей режим припинення вогню. Тоді зафіксували 1820 порушень тиші.

Після цього Зеленський розніс «перемир’я» Кремля. За словами українського лідера, Путін хоче тиші лише на Красній площі.

Згодом президент України заявив, що Україна діятиме дзеркально до дій РФ. Подальші кроки залежатимуть від розвитку ситуації найближчим часом, однак, за його словами, реакція буде «справедливою».

Окрім цього, речниця російського МЗС Марія Захарова вдалася до погроз і залякувань на адресу іноземних представництв у столиці України через страх Кремля перед можливим ударом по Москві під час параду на Красній площі 9 травня.

До слова, перед 9 травня та парадом на Красній площі страхи у Кремлі лише зростають. «Фюрера» Росії Володимира Путіна терміново переховують з посиленою охороною нібито не «через погрози Києва».

