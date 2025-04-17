У Rheinmetall відповіли, чи змінять Taurus перебіг війни в Україні, та назвали головну зброю

Ракети Taurus / © Associated Press

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Директор німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що у війні Росії проти України вирішальну роль відіграє не далекобійні ракети, а артилерія.

Про це він повідомив в інтерв’ю Handelsblatt.

На його думку, постачання Україні крилатих ракет Taurus не змінить хід війни.

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«Це нічого не змінює на війні, Taurus не здатні змінити хід гри. Гру змінюють класичні артилерійські боєприпаси. Тільки з їхньою допомогою Україна може тримати росіян на відстані», — зазначив Паппергер.

Він також оголосив про масштабне розширення виробництва артилерійських снарядів на заводі в Унтерлюссі (Нижня Саксонія). Замість запланованих 200 тисяч одиниць на рік компанія зможе випускати до 350 тисяч снарядів — для цього в підприємство інвестовано 600 млн євро.

Це зробить німецький завод другим за потужністю в Європі, поступаючись лише іспанському виробництву, де планують виготовляти 450 тисяч снарядів щороку.

Паппергер підкреслив, що європейське переозброєння є незворотнім процесом. Він додав, що Rheinmetall укладає виключно довгострокові контракти.

Очікується, що Rheinmetall протягом п’яти років отримає замовлення на 300 млрд євро. А до 2030 року загальний оборонний бюджет Європи може досягти 1 трлн євро, з яких половина піде на інвестиції.

Нагадаємо, у Німеччині назвали умову для надання Україні ракети Taurus.