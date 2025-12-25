У РНБО пояснили, чому Китаю вигідне продовження війни в Україні

Путін та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Китаю може бути вигідним продовження війни, оскільки Пекін у такому разі отримує ослаблену й залежну Росію, а також сприяє виснаженню Європи.

Таку оцінку озвучив начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, у довгостроковій перспективі Китай мислить значно ширше за короткострокові вигоди.

«Стратегічно, у парадигмі планування на 50 років уперед, Китай може бути зацікавлений у сегментації та розколі ЄС, адже це дає можливість затягувати окремі європейські країни у власну залежність через інфраструктурні (і не тільки) інвестиції», — написав Коваленко.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що Китай зберігає неконфліктну риторику щодо України, однак на практиці не допомагає завершенню війни, попри заяви про підтримку суверенітету.

Ми раніше інформували, що Китай заявив, що виступає проти конфіскації заморожених російських активів та односторонніх санкцій без рішення Радбезу ООН.