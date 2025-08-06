У РНБО пояснили, навіщо Росія пропонує припинення вогню у повітрі

Війна в Україні / © ТСН

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РФ хоче повітряну паузу, щоб накопичити ресурси для відновлення ударів в потрібний для них момент. А також — уникнути санкцій зараз, продовживши війну на землі.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Заяви РФ про «припинення вогню в повітрі» — це пастка

Слід розуміти, що за словами про «припинення вогню у повітрі» немає жодного наміру припинити війну. Щобільше, росіяни хочуть лише її продовжувати. Як зазначив Коваленко, росіяни прагнуть не відчувати болісних ударів вглиб РФ, а також паралізованого авіасполучення.

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«Це, вважаю, найбільш успішні наші дії, бо це параліч як цивільної авіації, так і вантажної логістики, яка залежна від роботи аеропортів», — каже керівник ЦПД.

Коваленко також відповів тим, хто говорить, що «росіяни ж теж бʼють». Річ у тім, що важливо розуміти ККД від ударів.

«Росія кошмарить цивільних, але військових цілей їх повітряні удари не досягають, дуже низький відсоток. Наші ж дії більш точкові та успішніші», — запевняє посадовець.

Саме тому, наголошують у РНБО, держава-агресорка хоче повітряну паузу — аби накопичити купу ресурсів для відновлення ударів в потрібний для них момент. Важливим для РФ є також уникнення санкцій зараз, продовживши війну на землі.

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«Важливим має бути повне припинення вогню і зустріч лідерів. Все інше — фінти росіян, яких не можна допускати і треба одразу бити санкціями», — акцентував Коваленко.

Раніше президент Володимир Зеленський погодив нові далекобійні удари по території РФ.

Український лідер підкреслив важливість успішного знищення російських систем ППО протягом першого півріччя. За його словами, це сприяє далекобійним ударам по об’єктах російської військової машини та воєнної економіки.

Головнокомандувач подякував Службі за влучність.