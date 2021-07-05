У РНБО повідомили, наскільки Україна готова відбити можливий наступ Росії

У 2014 році Україна не була готовою до наступу Росії, каже Данілов.

Україна нині до можливого наступу Росії готова. У 2014 році ситуація була інша і тоді держава виявилася не готовою до нападу країни-агресора.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, пише "24 Канал".

Секретар РНБО запевнив, що сьогодні Україна має інше технологічне забезпечення, інша армія та інше озброєння. Окрім того, в України з'явилися справжні партнери - країни Балтії, Польща, Канада, Сполучені Штати Америки та Велика Британія, зазначив секретар РНБО

"Попри те, що до всього підготуватися неможливо - до основних викликів, які можна оцінити, Україна є готовою. Зараз у нас зовсім по-іншому", - заявив секретар РНБО.

Він також зазначив, що Росія – досить сильна щодо технічного забезпечення. Оскільки останніми роками Кремль вкладав значні гроші у свої війська. Водночас за словами Данілова, у Росії існує єдина доктрина - вони мають з кимось вести війну, інакше у них дуже швидко відбувається розвал, якщо немає зовнішнього ворога.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація напередодні виборів "будує систему розповсюдження свого сепаратистського настрою" на півдні України, зокрема в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

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