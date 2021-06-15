У РНБО повідомили, скільки років потрібно Україні для впровадження стандартів НАТО

Данілов наголосив на необхідності руху України до Європи та до членства в НАТО.

Серед імовірних причин, з яких Україна досі не приєдналася до НАТО, можуть бути проблеми, пов'язані, з олігархами та корупцією. Але саме вступ до Альянсу є запорукою незалежності для України і для впровадження стандартів НАТО держава має у найближчі роки ліквідувати олігархічний вплив.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

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Він пояснив, що деолігархізація є ключовим елементом на шляху до євроатлантичної інтеграції України. За його словами, для впровадження стандартів НАТО Україна має за два-три роки знищити олігархічний вплив на політичні процеси.

"Ми маємо за 2-3 роки знищити все, що пов'язане з цими процесами, по-іншому наша країна не зможе відповідати стандартам НАТО. Що таке НАТО? НАТО – це, перш за все, стандарти, які ми маємо прийняти, запровадити в нашій країні і якщо у нас олігархічна модель економіки, яка до цього часу, на жаль, існує, яка породжує відповідно корупцію, ті процеси, які є неприйнятними в країнах НАТО, то, на превеликий жаль, квиток до НАТО ми з вами не отримаємо. Це фундаментальна річ", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також зауважив необхідність руху України до Європи та до членства в НАТО, вступ до якого є запорукою незалежності для нашої держави.

"Ми маємо сусіда, який постійно зазіхає на наші території. У нас сім років, як триває війна, і ми, на превеликий жаль, не можемо з ним впоратись, тому що певний час замість того, щоб будувати державу олігархічна економічна модель розбудови нашої держави все більше "пожирала" нашу країну, можливості для бізнесменів займатися бізнесом. Якщо ви не входите в пул олігархів, ви не можете отримати ті чи інші речі, які вони отримують безкоштовно за домовленістю з владою, яку вони доволі довгий час…вже більше 20 років корумпують", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головною перепоною для надання Україні ПДЧ в НАТО є небажання деяких країн надсилати відповідний сигнал Російській Федерації.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій членства в НАТО для України.

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

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