У РНБО пояснили, чому роспропаганда про "недієві" західні санкції та користь для імпортозаміщення є міфом

У РНБО пояснили, чому роспропаганда про "недієві" західні санкції та користь для імпортозаміщення є міфом

Поки що проти окупантів запровадили фінансові і торговельні санкції, які вже відчув кожен

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України підтвердили, що меседж роспропаганди про "недієві" західні санкції та користь для імпортозаміщення — міф.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

Росія вже стала найбільш підсанкційною країною світу. Проти неї запроваджено більше санкцій, ніж проти Північної Кореї та Ірану.

Поки що проти окупантів запровадили фінансові і торговельні санкції, які вже відчув кожен, хто позбавився роботи, не може купити валюту та купує продукти в 3-4 рази дорожче, ніж до "спецоперації".

Імпортозаміщення усього санкційного і забороненого створити реально, але виглядатиме це недолуго. Має відбутися будівництво копії загальної світової економіки, але російськими силами.

Ще більше "вжатися" доведеться при шостому санкційному пакеті, який можуть затвердити вже наступного тижня. Там є згадка про спеціальний механізм нафтового ембарго Росії, який не призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою ще більше послабить президента РФ Володимира Путіна.

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