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У РНБО пояснили, чому роспропаганда про "недієві" західні санкції та користь для імпортозаміщення є міфом

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У РНБО пояснили, чому роспропаганда про "недієві" західні санкції та користь для імпортозаміщення є міфом

Associated Press

Поки що проти окупантів запровадили фінансові і торговельні санкції,  які вже відчув кожен

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України підтвердили, що меседж роспропаганди про "недієві" західні санкції та користь для імпортозаміщення — міф.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

  • Росія вже стала найбільш підсанкційною країною світу. Проти неї запроваджено більше санкцій, ніж проти Північної Кореї та Ірану.
  • Поки що проти окупантів запровадили фінансові і торговельні санкції, які вже відчув кожен, хто позбавився роботи, не може купити валюту та купує продукти в 3-4 рази дорожче, ніж до "спецоперації". 
  • Імпортозаміщення усього санкційного і забороненого створити реально, але виглядатиме це недолуго. Має відбутися будівництво копії загальної світової економіки, але російськими силами.
  • Ще більше "вжатися" доведеться при шостому санкційному пакеті, який можуть затвердити вже наступного тижня. Там є згадка про спеціальний механізм нафтового ембарго Росії, який не призведе до дефіциту і зростання ринкових цін на нафту та зрештою ще більше послабить президента РФ Володимира Путіна.

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