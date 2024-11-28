У РНБО пояснили зростання рівня погроз Путіна “Орєшніком”: до чого тут Трамп

Росія робить ставку виключно на інформаційний вплив і створення паніки.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підвищує інформаційну складову залякувань світу новою балістичною ракетою, відомою як “Орєшнік”, погрозами застосувати її по “центрах ухвалення рішень”.

Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, господар Кремля робить це невипадково саме зараз.

“Фактично Путін робить “Орєшніком” все, аби максимально підвищити ставки до приходу Трампа”, - наголосив він.

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За словами Коваленка, Росія не змінює своєї тактики від 2022 року і робить ставку виключно на інформаційний вплив і створення паніки.

“Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста - посилення тиску на РФ. Мир через силу”, - додав керівник ЦПД РНБО.

Українським інформаційним майданчикам Андрій Коваленко порадив “фільтрувати” інформацію щодо “Орєшніка”, яку поширюють зараз із російських джерел.

“Не варто бути звичайними резонаторами для росіян. Навіщо?” - написав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, навіщо Путін погрожує "Орешніком".

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