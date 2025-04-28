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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У РНБО прокоментували пропозицію Путіна щодо "перемир'я" на 9 травня

Пропозиція про обмежене перемир’я є спробою РФ обдурити міжнародну спільноту, створити ілюзію готовності до миру.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

Пропозиція Росії про припинення вогню на 9 травня не є справжньою ініціативою миру.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформацію при РНБО Андрій Коваленко.

“Чому не повне та всеосяжне припинення вогню? Все, що не є всеосяжним припиненням вогню, є російською маніпуляцією в інформаційних та військових цілях, спробою приховати наміри продовжувати війну”, — написав Коваленко.

За його словами, пропозиція про обмежене перемир’я є спробою РФ обдурити міжнародну спільноту, створити ілюзію готовності до миру та водночас виграти час для перегрупування військ і подальшої агресії.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив перемир’я до 9 травня, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні.

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