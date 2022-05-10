У РНБО спростували тези російської пропаганди про те, що Китай підтримує РФ у війні проти України

У РНБО спростували тези російської пропаганди про те, що Китай підтримує РФ у війні проти України

Російські пропагандисти масово поширюють фейки про те, що Китай підтримує Росію у війні проти України.

Там зазначили, що це не відповідає дійсності, оскільки влада Китаю не є союзником Кремля.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У Центрі зазначили, що Росія може лише мріяти про партнерство з Китаєм, оскільки ця держава проводить незалежну політику. А між РФ і Китаєм немає союзницьких стосунків від 1980 року.

"Відмова засудити "спецоперацію" росії загострила відносини між Китаєм та США, його союзниками. Це порушило постачання товарів із КНР та призвело до скасування експортних замовлень у китайських компаній. Та в основоположному принципі китайсько-українського договору про дружбу і співпрацю зазначено, що Китай підтримує політику України, спрямовану на єдність держави та її територіальну цілісність", - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки.

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