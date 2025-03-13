У РНБО відреагували на заяву Кремля про "незацікавленість" у 30-денному перемир'ї

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що РФ не зацікавлена в короткотривалому припиненні вогню на 30 днів, а хоче "довгострокового мирного врегулювання". Так, Росія традиційно намагається викривити реальність і виставити себе "головним миротворцем".

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Важливо - слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії станом на зараз. Рішення там ухвалює Путін", - наголосив він.

Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче "миру", і припинення вогню - це "не шлях до миру".

"Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", - завершив Коваленко.

Раніше ексміністр МЗС України Павло Клімкін пояснив, як відбуватиметься контроль над припиненням вогню. Він також сказав, чи будуть гарантії безпеки та у який спосіб США тиснутимуть на Україну через перемир'я.

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