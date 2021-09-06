У Росії депутат виявив на виборах своїх "двійників": деталі

У Росії депутат виявив на виборах своїх "двійників": деталі

Чоловіки взяли не тільки його ім'я, але і зачіску з бородою.

У Росії депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський показав передвиборчий плакат з його конкурентами-"двійниками".

Про це він написав у Twitter.

Вони взяли його ім'я, а також зробили схожі зачіски і бороди.

Шахрайство триває.

Мої "двійники", на час виборів стали "Борис Вишневський", змінивши ім'я і прізвище, тепер змінили і зовнішність. Відростили бороди і вуса, і думаю, ще й підретушували.

Подивіться, як вони виглядають на плакаті, який буде висіти на ділянках. pic.twitter.com/16iV3NghoE — Борис Вишневський (@visboris) September 5, 2021

Як пише "Новая газета", раніше територіальна виборча комісія знову зареєструвала депутата "Яблука" і колумніста Бориса Лазаровича Вишневського кандидатом на вибори в Законодавчі збори Петербурга. Також зареєстрували тезок депутата — Бориса Івановича Вишневського (минуле ім'я за паспортом — Віктор Биков) від партії «Зелені» та Бориса Геннадійовича Вишневського (Олексія Шмельова).

2 серпня Борис Іванович разом з кандидатом від "Зеленої альтернативи" Олексієм Тереховим зажадали зняти депутата Вишневського з виборів через його "причетності" до екстремізму.

Обидва «двійника» — Борис Іванович і Борис Геннадійович — змінили ім'я незадовго до передвиборчих перегонів Таким чином, в бюлетені будуть перераховані поспіль троє Вишневських.

Також читайте У Харкові від 11 вересня стартує процес виборів наступника Кернеса

Вибори депутатів петербурзьких Законодавчих зборів і депутатів Державної думи пройдуть в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Читайте також:

Новини світу: рік після "виборів" – Лукашенко організував пресконференцію у прямому ефірі

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання