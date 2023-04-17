У Росії до 25 років засудили політика та критика Кремля Володимира Кара-Мурзу: що про нього відомо

Московський міський суд у понеділок, 17 квітня, виніс вирок у справі опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи – його засудили до 25 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Справу розглядали у закритому режимі.

Про це повідомляє SOTA.

Опозиціонеру призначили 25 років ув'язнення за сукупністю термінів покарання за трьома статтями Кримінального кодексу РФ: сім років у справі про "воєнні фейки", три роки за участь у діяльності "небажаної" організації і 18 років у справі про державну зраду.

Крім того, політику не можна буде займатись журналістською діяльністю протягом семи років після виходу з колонії.

Відомо, що Володимир Кара-Мурза виступав, зокрема, у Палаті представників штату Арізона у США. Саме у цьому виступі правоохоронці побачили фейки про армію Росії.

"Я не лише політик, я ще й історик за освітою. І ми достеменно знаємо з історії, як час диктаторів закінчується. Він завжди закінчується однаково. І я так хочу, щоб ми помилялися у цьому, але сьогодні весь світ бачить, що путінський режим робить з Україною. Він скидає бомби на житлові райони, лікарні та школи. Військові злочини. Це військові злочини, ініційовані диктаторським режимом у Кремлі проти нації Середньої Європи. І це, на жаль, те, до чого нас привели роки правління Путіна", - сказав він у своїй промові.

Раніше адвокат Кара-Мурзи, Марія Ейсмонт, розповіла журналістам, що її підзахисний за рік ув'язнення схуд на 22 кілограми та переживає сильні проблеми зі здоров'ям після двох отруєнь. У середині березня політик не зміг взяти участь в одному із засідань суду через погіршення самопочуття.

Пані посол Великої Британії в РФ Дебора Броннерт, яка була присутня на суді Володимира Кара-Мурзи, заявила, що уряд її країни закликає до негайного звільнення політика та висловлює солідарність із ним.

Що відомо про опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу

Російського опозиціонера та журналіста Володимира Кара-Мурзу, який має російське та британське громадянство, затримали у квітні 2022 року за його критику війни Росії проти України та звинуватили у "державній зраді".

На момент арешту Кара-Мурза був одним із небагатьох відомих опозиціонерів, які вирішили залишитися в Росії. За кілька годин до затримання він виступив на CNN, де назвав Кремль "режимом убивць".

У 2015 і 2017 роках Кара-Мурза двічі впадав у кому в Москві після прояву симптомів, які, за словами лікарів, свідчать про отруєння. Кара-Мурза – близький друг колишнього опозиціонера Бориса Нємцова, якого застрелили 2015 року.

Політик також також брав участь у складанні "списку Магнітського" – Сергій Магнітський був адвокатом і аудитором, який викрив масштабну схему податкового шахрайства російських чиновників, після чого був заарештований і утримувався під вартою російською владою, піддавався фізичному насильству і психологічному тиску і помер у слідчому ізоляторі в Москві.

Судив політика суддя Сергій Подопригоров, внесений до списку Магнітського в США. Володимир Кара-Мурза активно лобіював ухвалення "списку Магнітського". Участь у його складанні входить до складу звинувачення щодо опозиціонера.

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