У Росії готові застосовувати всі сили - Монастирський про залучення до війни російських неповнолітніх

Водночас українська розвідка відзначає масові відмови громадян у РФ іти на фронт.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відповів на питання щодо тих осіб, які можуть долучитися до РФ у війні проти України.

Про це він заявив у ефірі українських телеканалів, - пише Укрінформ.

Він зауважив, відповідаючи на питання про те, що Кремль планує залучати до бойових дій в Україні неповнолітніх росіян: "Наразі точиться боротьба дійсно цивілізованого світу, якому кинуто виклик диктатурою, яка бажає поглинути не лише Україну, але й іншу частину Європи, що наразі не бере участь у війні. Тому, звичайно, кидаються всі сили і, аналізуючи всі виступи і президента РФ, і інших очільників (різних відомств – ред.) у Росії, - то вони готові застосовувати всі сили, у тому числі проводиться прихована мобілізація, щоб застосувати їх (мобілізованих – ред.) на фронтах".

Але українська розвідка відзначає масові відмови громадян у РФ іти на фронт.

"Люди, які, серед іншого, мають бойовий досвід і в Чечні, і в Сирії, розуміють, що Україна – це не Чечня і не Сирія, і тут доведеться загинути. Тому йдуть масові відмови у військкоматах, і саме через це інформація про те, що намагаються, наприклад (неповнолітніх росіян – ред.), залучити наразі до війни в Україні, є, і ми її також відзначаємо спільно з нашими розвідками", - резюмував Монастирський.

Нагадаємо, що "Юнармія" - російська дитячо-юнацька мілітарна організація при Міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

Аналогічні дії проводилися військовим керівництвом нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Від 1943 року учні старших класів в підрозділах "Гітлер’югенду" залучалися до служби в зенітно-артилерійських частинах. А від вересня 1944 до січня 1945 року на службу в гітлерівську армію було залучено 150 000 неповнолітніх дівчат.

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