У Росії істерично відреагували на рішення суду в Гаазі у справі МН17

У російському МЗС заявили, що суду "нав'язали політично вмотивований висновок".

В МЗС Росії назвали "політичним замовленням" рішення суду в Гаазі щодо катастрофи рейсу МН17 у небі над Донбасом, що сталася 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Зокрема, в МЗС поскаржились, що начебто голландська прокуратура "усіляко намагалася" подати Росію стороною цього процесу, а країна це заперечує. У відомстві також звинуватили суд у "підлаштуванні відповідної доказової бази під обвинувальний вирок" та "зневажанні фактами, що суперечать йому".

В російському МЗС також поділилися вигадками про "безпрецедентний тиск" на суд з боку політиків Нідерландів, представників прокуратури медіа. А ще у міністерстві кажуть, що суду "нав'язали політично вмотивований висновок".

У Росії також переконані, що суд начебто не розібрався в тому, звідки запустили ракету, що влучила в рейс МН17.

"Судовий розгляд у Нідерландах має всі шанси стати одним із найскандальніших в історії судочинства зі своїм широким переліком дивацтв, неузгодженостей і сумнівних доводів обвинувачення, які, проте, лягли в основу вердикту", – йдеться в заяві російського дипвідомства.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги 17 листопада заочно визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака, трьох обвинувачених – громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. Водночас суд виправдав ще одного обвинуваченого – Олега Пулатова.

Окрім того, суд зобов’язав засуджених виплатити понад 16 млн євро як компенсацію жертвам.

Російські засоби масової пропаганди вже повідомили, що Москва відмовляється видавати Нідерландам двох заочно засуджених у справі MH17.

Вироки у справі рейсу МН-17: що визначив суд у Гаазі

Читайте також: